BOLZANO, 14 MAR - In Alto Adige non ci sono nuovi decessi per Covid nelle ultime 24 ore. I laboratori dell'Azienda sanitaria hanno effettuato 333 tamponi PCR e registrato 17 nuovi casi positivi. Inoltre 288 test antigenici, dei 2.271 eseguiti ieri, sono risultati positivi. L'Azienda sanitaria non ha ancora aggiornato i dati dei ricoveri. Le persone in quarantena sono 5.767, ovvero 314 in meno rispetto a ieri.

