Covid: in Calabria 487 contagi e 4 decessi, tasso al 13,24%

CATANZARO, 09 GIU - Sono 487 - ieri erano 503 - i contagi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria con 3.667 tamponi eseguiti e il tasso di positività che dal 12,56% è salito al 13,24%. Quattro i decessi che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 2.629. Calano di tre unità i ricoveri nei reparti di cura (154) mentre restano stabili quelli in terapia intensiva (6). I guariti sono 359.568 (+788), gli attualmente positivi 32.494 (-305) e gli isolati 32.334 (-302). In Calabria, ad oggi - secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione - il totale dei tamponi eseguiti è pari a 3.152.941. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 394.691.

