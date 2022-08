Covid: in Calabria 6 vittime, in calo casi attivi e ricoveri

CATANZARO, 31 AGO - Sono sei le vittime da Covid registrate nelle ultime 24 ore in Calabria - con il totale che arriva a 2.950 - dove si assiste ad un netto calo dei casi attivi, e ad una riduzione dei ricoverati e del tasso di positività. Il totale delle vittime. I nuovi contagi sono 1.031 con un tasso di positività del 19,03% (ieri 24,53%) ed i nuovi guariti 3.205. I casi attivi, dunque, sono 65.445 (-2.180) e gli isolati a domicilio 65.276 (-2.170). Nel saldo tra ingressi ed uscite, calano di 7 i ricoverati in area medica (164) e di 3 in terapia intensiva (5). I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è di 3.670.765 con 538.505 positivi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA