Covid:in Calabria 898 contagi e due decessi,tasso al 17,55%

CATANZARO, 06 OTT - Sono 898, ieri erano 838, i contagi riscontrati nelle ultime ore in Calabria a fronte di 4.645 tamponi processati per un tasso di positività pari al 19,33%, in risalita rispetto al precedente 17,55. Da registrare anche due nuove vittime, dopo 48 ore di tregua, che portano il totale dei decessi a 3.019 dall'inizio della pandemia. In calo i ricoveri sia nei reparti di cura, -8 (125), sia nelle terapie intensive, -1 (5). Crescono i guariti: 688 per un totale di 519.345; aumentano anche gli attualmente positivi 40.580 (+208) e gli isolati a domicilio 40.450 (+217). Ad oggi -secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione - le persone risultate positive al Coronavirus sono 562.944. Il totale dei tamponi eseguiti è pari complessivamente a 3.813.052.

