Covid: in E-R 4.363 nuovi casi, su i ricoveri nei reparti

BOLOGNA, 03 APR - Sostanzialmente stabili i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, a 4.363 su poco più di 17.500 tamponi nelle ultime 24 ore, età media 45 anni. Mentre nelle terapie intensive attualmente ci sono 32 pazienti, quattro in meno da ieri, negli altri reparti Covid sono aumentati i ricoveri: 27 in più da ieri per un totale di 1.189. Altri sette i decessi con Covid-19 tra i quali, il più giovane, un 66enne in provincia di Parma. I casi attivi, rileva il bollettino regionale, sono 54.908 (+721), il 97,7% dei quali in isolamento a casa.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA