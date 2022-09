Covid: in Emilia-Romagna 1.230 contagi, altri 7 morti

BOLOGNA, 16 SET - In Emilia-Romagna sono 1.230 i nuovi casi di coronavirus rilevati su poco più di 8.500 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore; età media dei contagiati, 50 anni. I ricoveri nelle terapie intensive sono stabili, con un paziente in più rispetto a ieri per un totale di 21 persone. Nei reparti Covid i positivi sono 626, otto in meno da ieri. Altri sette i decessi in regione. I casi di infezione attiva sono 15.770, quasi il 96% in isolamento a casa perché non necessita di cure ospedaliere.

