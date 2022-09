Covid: in Lombardia scendono ricoverati e nuovi positivi

MILANO, 18 SET - Sono 284 i nuovi positivi al Covid, nelle ultime 24 ore in Lombardia, a fronte di 7.399 tamponi effettuati con un tasso di positività in discesa al 3,8% (13,4% ieri). Sono stabili i ricoverati nelle terapie intensive (12), mentre continuano a diminuire i pazienti negli altri reparti (464, -18). I morti sono 8 per un totale complessivo dall'inizio della pandemia di 42.426. E' quanto si legge sul sito del ministero della Salute. I nuovi casi nelle province sono a Milano 64, Brescia, 30, Bergamo 33, Como 19, Pavia 6, Mantova 7, Cremona 14, Lodi 10, Sondrio 25, Lecco 7, Monza 31 e Varese 30.

