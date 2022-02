Covid: in Puglia 22 morti e 5.612 nuovi casi, 15,2% dei test

BARI, 22 FEB - Oggi in Puglia si registra un elevato numero di decessi causati dal Covid, sono 22 nelle ultime 24 ore. Inoltre il bollettino regionale riporta 5.612 nuovi casi su 36.784 test, per un tasso di positività del 15,2% (ieri era dell'8,8%). I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 1.545, nella provincia Barletta-Andria-Trani 445, in quella di Brindisi 513, nel Foggiano 938, nel Leccese 1.419, nel tarantino 699. Sono residenti fuori regione altre 31 persone positive, mentre per altri 22 casi la provincia di appartenenza non è ancora nota. Delle 85.058 persone attualmente positive 727 sono ricoverate in area non critica (ieri 733) e 53 in terapia intensiva (ieri 56).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA