Covid: in Puglia 3.302 casi e 13 morti

BARI, 02 MAR - Sono 3.302 i nuovi casi di coronavirus scoperti in Puglia su 26.836 test giornalieri registrai (il 12,3%), mentre sono 13 le persone morte. Continua a calare i dato degli attualmente positivi: oggi sono 75.557 (ieri erano 77.380). Cala anche il numero dei ricoverati in area non critica che sono 581 (ieri 593) e anche quello dei ricoverati in terapia intensiva che sono 33 ( ieri erano 36). La provincia più colpita dai nuovi casi è quella di Lecce con 1.052 contagi. Questa la distribuzione nelle altre province: Bari, 839; Foggia, 517; Taranto, 407; Brindisi, 231; Bat, 213. I residenti fuori regione sono 28 e 15 di provincia non definita.

