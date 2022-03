Covid: in Puglia 4.155 nuovi casi, incidenza al 14,2%

BARI, 09 MAR - Sono 4.155 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Puglia su 29.169 test giornalieri eseguiti, con una incidenza del 14,2% di molto ridotta rispetto ai ieri quando aveva raggiunto il 26,3%. Sono morte 15 persone (ieri erano state 20). Delle 75.364 persone attualmente positive, 531 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 544), mentre è rimasto stabile a 31 il numero delle persone in terapia intensiva. Anche oggi è la provincia di Lecce la più colpita per i nuovi contagi che sono 1.305, mentre nel Barese sono stati 1.162. Questa la distribuzione nelle altre province: Foggia: 595; Taranto, 444; Brindisi, 328; Bat, 287; residenti fuori regione, 24 e 10 di provincia in definizione.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA