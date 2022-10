Covid: in Puglia quattro morti e 1.209 positivi, il 18% dei test

BARI, 28 OTT - Sono 1.209 i nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime ore in Puglia su 6.718 test. Quattro i decessi che sono stati registrati. Il tasso di positività è del 18%. Sono complessivamente 14.265 le persone attualmente positive, 172 quelle ricoverate in area non critica, 9 in terapia intensiva. Questa la suddivisione per provincia: Bari 344, Bat 64, Brindisi 160, Foggia 99, Lecce 393, Taranto 142. I residenti fuori regione sono cinque, quelli di provincia in definizione due.

