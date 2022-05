VENEZIA, 03 MAG - Scende come la curva dei contagi da Covid in Veneto, che registra 1.126 nuovi casi e 10 decessi nelle ultime 24 ore. Il totale dei contagi da inizio pandemia in regione arriva a 1.679.828, mentre quello delle vittime sale a 14.477. Scende il numero degli attuali positivi, che sono 67.980 (-51). Stazionaria infine la situazione ospedaliera, con 899 ricoveri in area non critica (-1) e 35 (+1) in terapia intensiva.

