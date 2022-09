Covid: in Veneto ieri 2.326 nuovi casi e 6 vittime

VENEZIA, 14 SET - Sono 2.326 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, un numero in linea con l'andamento delle ultime settimane, che porta il totale dei contagi in regione a 2.225.522. Vi sono 6 vittime, con il totale dei decessi a 15.424. Continua la discesa degli attuali malati, che sono 35.982, 151 in meno rispetto al giorno precedente. I reparti non critici scendono sotto i 500 pazienti (498), con 10 ricoveri in meno; leggero aumento (+2) nelle terapie intensive, con 24 ricoverati. La campagna vaccinale segna 762 somministrazioni, di cui 653 quarte dosi.

