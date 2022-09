Covid: lieve risalita casi e ricoveri in Sardegna, 2 i morti

CAGLIARI, 19 SET - Due nuovi decessi - due uomini di 80 e 85 anni, residenti nell'Oristanese - in Sardegna dove si registrano 222 (+22) ulteriori casi di positività al Covid, di cui 191 diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1020 tamponi per un tasso di positività che passa dall'11,3% al 21,7% . Restano sette i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, mentre crescono di sette quelli in area medica che ora sono 74. Riprende , invece, a cala il numero delle quarantene: 4343 sono i casi di isolamento domiciliare (-406).

