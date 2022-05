Covid: Molise,in 2 settimane dimezzati positivi e ricoverati

CAMPOBASSO, 25 MAG - La pandemia arretra in modo evidente anche in Molise: nelle ultime due settimane dimezzati positivi e pazienti ricoverati, in calo anche le vittime. Nel dettaglio i molisani malati di covid 15 giorni fa erano poco più di 8.700 mentre oggi sono poco più di 4mila. I ricoverati in ospedale 2 settimane fa erano 29 e oggi sono 15. Per quanto riguarda i decessi, sono stati 5 (nelle due settimane precedenti le vittime erano state 9).

