Covid: nessun decesso, 461 nuovi casi in Alto Adige

BOLZANO, 04 MAR - I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 405 tamponi PCR e registrato 18 nuovi casi positivi. Inoltre 443 dei complessivi 4.591 test antigenici eseguiti ieri sono risultati positivi. Non sono stati registrati nuovi decessi per Covid-19. Nei normali reparti ospedalieri sono ricoverati 62 (-3) pazienti Covid-19 e altri 67 sono nelle strutture private convenzionate, mentre sono 7 (-1) i pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco. Rimane solo un pazienti Covid ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Le persone in quarantena in Alto Adige sono 5.533 (-164), informa l'Azienda sanitaria.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA