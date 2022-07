Covid: poco più di 5mila casi in E-R e 11 morti

BOLOGNA, 23 LUG - I nuovi positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna sono 5.166 su 22.117 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Cresce il numero di ricoverati nelle terapie intensive, 50 (+5), mentre diminuisce lievemente quello degli altri reparti Covid, 1.743 (-17) Scendono i casi attivi, 79.176 (-2.469), il 97,8% in isolamento a casa. I guariti sono 7.624 in più rispetto a ieri e si registrano 11 morti, tra cui un 58enne in provincia di Reggio Emilia.

