Covid:Spallanzani,5 giorni isolamento, fase responsabilità (2)

ROMA, 12 NOV - Nel suo parere l'Istituto Spallanzani sottolinea come "in molti Paesi è stato ridotto drasticamente il periodo di isolamento per le persone risultate positive a SARS CoV2: Noi riteniamo che per le persone asintomatiche l'isolamento possa durare 5 giorni dalla positività, senza bisogno di un ulteriore test negativo. Per quanto riguarda le persone con sintomi lievi, riteniamo che l'isolamento si possa interrompere a 5 cinque giorni dalla comparsa dei sintomi, se senza febbre da 24 ore". Lo Spallanzani pero raccomanda in questo caso prudenza. "Soprattutto in questa fase, dove ci può essere sovrapposizione con l'influenza stagionale, sarebbe opportuno nei cinque giorni successivi, se non si ha un test negativo, usare prudenzialmente una mascherina, in caso di contatto con persone fragili - rileva l'Istituto -. La comunità scientifica ritiene oggi gli auto test strumento accurato e idoneo a documentare la fine del contagio".

