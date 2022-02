Covid: Toscana, 19 morti in un giorno solo

FIRENZE, 21 FEB - Ci sono stati altri 19 morti per Covid in Toscana nelle 24 ore, ancora un rilevamento a doppia cifra che porta il totale a 8.812 vittime dall'inizio della pandemia (Massa Carrara e provincia superano le 600 unità, con 602). Sempre nelle 24 ore ci sono stati altri 1.316 nuovi positivi (età media 35 anni) che portano il totale a 838.315 (+0,2% sul giorno precedente). I guariti - che sono stati 2.889 nelle 24 ore con tampone negativo - crescono in percentuale doppia sul totale (+0,4%) e raggiungono quota 782.994 (93,4% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 46.509 (in calo del -3,3% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 1.038 (+27 persone il saldo su ieri tra ingressi e uscite pari al +2,7%) di cui 58 in terapia intensiva (-1 il saldo pari al -1,7%). Le altre 45.471 persone positive sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (-1.619 unità su ieri pari al -3,4%). Infine ci sono 11.511 persone (-443 su ieri pari al -3,7%) anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

