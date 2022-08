Covid: Toscana, altri 11 morti e 1.204 nuovi casi

FIRENZE, 18 AGO - Altri 1.204 nuovi casi (età media 52 anni, rapporto positivi/tamponi 13,13% in discesa dal 13,90% precedente) e altri 11 morti per Covid in Toscana al rilevamento delle 24 ore. Le ultime vittime sono state 2 nelle aree di Pistoia, Lucca e Grosseto, 1 in quelle di Firenze, Massa Carrara, Pisa, Livorno e Arezzo. Il totale dei decessi sale a 10.589 persone dall'inizio dell'epidemia. I nuovi casi portano a 1.364.093 i positivi totali registrati dall'inizio (+0,1% sul totale del giorno precedente). Anche i guariti - che sono stati 1.672 con il tampone negativo - crescono dello 0,1% sul totale e raggiungono quota 1.269.225 (93% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 84.279 (-0,6% rispetto a ieri). Tra loro i ricoverati sono 412 (-32 persone il saldo tra ricoveri e dimissioni su ieri, pari al -7,2%) di cui 17 in terapia intensiva (-2 persone il saldo tra ingressi e uscite su ieri, pari al -10,5%). Altre 83.867 persone positive sono in isolamento a casa con "sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere - afferma la Regione nel suo report quotidiano -, o risultano prive di sintomi" (-447 su ieri, pari al -0,5%).

