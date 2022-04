Covid: un decesso e 683 nuovi casi in Alto Adige

BOLZANO, 27 APR - Un altro decesso per Covid-19 in Alto Adige. Si tratta di un uomo ultraottantenne. Il numero dei decessi complessivi da inizio pandemia in Alto Adige sale pertanto a 1.462. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 694 tamponi Pcr e registrato 24 nuovi casi positivi. Inoltre 649 test antigenici dei 4.145 eseguiti ieri, sono risultati positivi. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 46 (-2) e 2 (-1) sono i pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva. Sale il numero delle persone in quarantena che ora sono 4.322 con un incremento di 432. Questo quanto si evince dal bollettino dell'Azienda sanitaria della Provincia di Bolzano.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA