Covid: Veneto, +1.837 contagi e 5 vittime in ultime 24 ore

VENEZIA, 31 MAG - Bollettino Covid con numeri in ripresa in Veneto, dopo i dati molto bassi di ieri, lunedì. Sono 1.837 i nuovi contagi in 24 ore (ieri erano stati 386), e si registrano 5 vittime. Il report della Regione aggiorna così a 1.753.993 il totale delle infezioni dall'inizio dell'epidemia, e a 14.693 quello dei decessi. Prosegue la discesa dei dati clinici, con 27.369 attuali positivi (- 1.061). I malati Covid ricoverati in area medica scendono a 537 (-3), quelli in terapia intensiva a 30 (-1).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA