VENEZIA, 11 GIU - Sono 1.974 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore , per un totale di 1.771.601 dall'inizio della pandemia. Il bollettino regionale segnala 4 vittime, con il totale a 14.738. Scendono gli attuali positivi, che sono 28.118, 403 in meno rispetto a ieri. In diminuzione anche i dati clinici, con 433 ricoveri in area non critica (-25)), lieve aumento +2, per un totale di 22, in terapia intensiva.

