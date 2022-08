Covid: Veneto, +2.376 contagi nelle ultime 24 ore

VENEZIA, 14 AGO - Sono 2.376 i nuovi contagi Covid rilevati in Veneto nelle ultime 24 ore, a conferma di un abbassamento della curva di crescita dell'infezione. Ieri i nuovi positivi erano 2.999. Il bollettino della Regione segnala anche 6 vittime, per un totale di 15,252 morti dall'inizio della crisi sanitaria. Le persone che da allora hanno contratto l'infezione sono 2.153.659. Scende ancora il dato degli attuali positivi, 58.013 ( - 1,481). Stabile rispetto a ieri la situazione ospedaliera: sono 919 (-1) i posti letto occupati da malati Covid nei reparti non critici, 42, invariati, quelli in terapia intensiva.

