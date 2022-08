Covid: Veneto, +3.477 contagi e 14 vittime in ultime 24 ore

VENEZIA, 18 AGO - Sono 3.477 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, a conferma che il virus è ancora molto presente nel territorio della regione. Le vittime sono 14. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale delle infezioni dall'inizio della pandemia sale a 2.164.007, quello dei decessi a 15.276. Si ferma la discesa dei dati clinici, che registra un leggero peggioramento rispetto a ieri: i posti letto occupati da malati Covid nei reparti di area medica sono 866 (+2), quelli in terapia intensiva 39 (+1). Gli attuali positivi scendono a 54.905 (-448) Quanto ai vaccini, le somministrazioni sono state ieri 1.778, in gran parte quarte dosi (1.524).

