VENEZIA, 26 OTT - Sono 4.772 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle 24 ore in Veneto, che portano il totale a 2.405.637 contagi. Il totale dele persone attualmente positive sale a 57.574. Pesante il computo dei decessi, con 8 morti segnalati, dato che porta il totale dei decessi a 15.665. In leggera diminuzione il conto dei ricoveri, con 1.075 pazienti in area medica (-29), e 38 (-2) in terapia intensiva.

