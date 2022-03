Covid: Veneto,curva sale ulteriormente, 8.337 nuovi positivi

VENEZIA, 24 MAR - Il Coronavirus ha ripreso a correre anche in Veneto, dove nelle ultime 24 ore sono stati trovati con i tamponi 8.337 nuovi contagiati (ieri erano 6.287). Una nuova accelerazione che si riflette sui soggetti attualmente positivi e in isolamento, 73.374 (+ 3.774). Lo riferisce il bollettino della Regione. Si registrano anche 12 vittime, per un totale di 14.087 decessi dall'inizio dell'epidemia. I positivi totali salgono invece a 1.444.562. Dati in crescita arrivano anche dagli ospedali, dove sono 746 (+10) i ricoveri in area medica, e sono pressochè stabili, 50 (-1) quelli in terapia intensiva. Sempre su numeri residuali la campagna vaccinale: ieri sono state 2.297 le somministrazioni in tutta la regione, delle quali solo 113 prime dosi.

