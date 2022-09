Covid: Veneto, ieri 4.819 nuovi casi e 3 vittime

VENEZIA, 30 SET - Rallenta la risalita dei casi Covid in Veneto, con 4.819 contagi registrati nella giornata di ieri, e il totale a 2.276.414. Il bollettino regionale segnala altre 3 vittime, con il totale a 15.482. Prosegue l'aumento dei malati attuali, che sono 49.536, 2.124 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Salgono i dati ospedalieri, con 578 ricoveri in area medica (+29), e 25 (+1) in terapia intensiva. La campagna vaccinale segna 2.347 somministrazioni nella giornata di ieri, quasi tutte (2.160) quarte dosi.

