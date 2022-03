Covid: Veneto, ricoveri in area medica sotto quota 1.000

VENEZIA, 02 MAR - Il Veneto scende sotto quota 1.000 nei ricoveri di pazienti Covid in area medica, che oggi sono 995, 31 in meno rispetto a ieri. Scende anche il dato delle terapie intensive, con 93 pazienti (-6). Per quanto riguarda i contagi, il bollettino segnala 3.434 nuovi casi, con la curva che torna in discesa; il totale dei malati è a 1.337.488. Vi sono anche 18 vittime, con il totale a 13.857. Scende infine il dato degli attuali positivi, che sono 51.177, -1.203 rispetto alle 24 ore precedenti.

