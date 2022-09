Crac Unità: Soru, addolorata ma dimostrerò la mia innocenza

CAGLIARI, 05 SET - "Come nelle altre occasioni, anche in questo caso mi difenderò nel processo, addolorato per questa ulteriore prova che negli ultimi vent'anni ho dovuto subire. Tuttavia, sono certo che la mia assoluta innocenza verrà ancora una volta riconosciuta". Lo dichiara Renato Soru, patron di Tiscali, ex governatore della Sardegna e già europarlamentare del Pd, dopo la notizia del suo rinvio a giudizio nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sul fallimento del quotidiano L'Unità.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA