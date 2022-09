Crack Unità: Soru rinviato a giudizio a Roma

ROMA, 05 SET - Il gup di Roma ha rinviato a giudizio l'imprenditore Renato Soru, ex governatore della Sardegna, ed altri nell'ambito del procedimento relativo al fallimento del quotidiano l'Unità. Il processo è stato fissato al prossimo 13 febbraio. Nei confronti di Soru ed altri l'accusa è di bancarotta per distrazione e per dissipazione. Soru, difeso dall'avvocato Fabio Pili, compare nel procedimento per il suo ruolo di socio svolto dal 2008 al 2015 in relazione alla gestione del quotidiano.

