Crolla pezzo intonaco da soffitto aula, nessun bimbo ferito

NAPOLI, 17 MAG - Un pezzo di intonaco di circa 40 centimetri si è staccato stamattina dal soffitto di un'aula del plesso Rodari di Caivano, in provincia di Napoli: i bambini erano appena usciti per andare in sala mensa, nessuno è rimasto quindi coinvolto dal crollo. Se fossero stati presenti si sarebbero rischiate conseguenze visto che il pezzo di intonaco ha colpito tre-quattro banchetti. Sul posto è intervenuto anche l'ufficio manutenzione della Polizia locale. ". Parliamo di un tetto che è stato sistemato appena sei mesi, come è possibile che sia successo tutto questo?", dice Gaetano Ponticelli presidente del Consiglio d'Istituto e consigliere Comunale di Caivano (Napoli). "Per fortuna i nostri figli non erano in classe perché in sala mensa altrimenti ci saremmo potuti trovare davanti a una tragedia", hanno riferito, al consigliere regionale di Europa verde, Francesco Emilio Borrelli, i genitori dei bimbi del Plesso Rodari di Caivano. "E' una vicenda gravissima -spiega Borrelli - per la quale abbiamo chiesto spiegazioni all'amministrazione della scuola per capire come sia stata possibile una cosa del genere."

