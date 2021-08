Crolla una palazzina a Torino: muore bimbo di 4 anni, quattro persone estratte vive dalle macerie

Poco prima delle 9 di stamattina si è verificato il crollo di una palazzina di due piani in strada Bramafame a Torino. Nel crollo è morto un bambino di 4 anni, mentre sono in corso i soccorsi per salvare eventuali superstiti.

E’ stata probabilmente una fuga di gas a provocare prima un’esplosione e poi il crollo parziale della palazzina. I vigili del fuoco stanno operando per estrarre dalle macerie le persone che vivevano nella palazzina. Almeno tre le persone che finora sono state estratte vive dai vigili del fuoco. Altre due persone sono state individuate dai vigili del fuoco sotto le macerie, tra queste c'era anche un bambino di 4 anni, ma il suo corpo purtroppo è stato recuperato privo di vita- Gli uomini del comando di Torino sono al lavoro anche con l’aiuto di un team Usar e dei cinofili.

Tutte le persone coinvolte nel crollo sono cittadini stranieri extracomunitari.

