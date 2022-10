Crollo Università: tra i 4 indagati il rettore Mola

CAGLIARI, 20 OTT - Il rettore Francesco Mola, il direttore generale dell'Ateneo Aldo Urru, la dirigente del settore manutenzioni, investimenti e impianti, Antonella Sanna, e Agostino Zirulia, tecnico nello stesso ufficio. Sono questi i primi quattro indagati dalla Procura di Cagliari per il crollo dell'edificio del Polo umanistico di Sa Duchessa. Tutti hanno ricevuto un avviso di garanzia, atto dovuto per consentire ai magistrati di procedere con gli atti urgenti dell'inchiesta. Il primo già domani, quando il pm Giangiacomo Pilia conferirà l'incarico a un proprio consulente di fiducia per la perizia sull'edificio collassato. L'iscrizione sul registro consentirà agli indagati di nominare i propri esperti, seguendo passo passo gli accertamenti di investigatori e inquirenti. La Procura sta comunque valutando altre posizioni: si attendono sviluppi a breve con possibili nuovi indagati.

