Cucchi: due Cc condannati a 12 anni

ROMA, 04 APR - E' stata ridotta dalla Cassazione la condanna per omicidio preterintenzionale di Stefano Cucchi nei confronti dei carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro: la pena passa da 13 a 12 anni di reclusione. Ci sarà inoltre un nuovo processo di appello per i due carabinieri accusati di falso nell'ambito della morte di Stefano Cucchi. Lo ha deciso la Cassazione che riapre l'appello bis per Roberto Mandolini, che era stato condannato a 4 anni di reclusione e per Francesco Tedesco, condannato a 2 anni e mezzo di carcere.

