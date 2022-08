Cuneo, pastore perde il cane, appello social a escursionisti

CUNEO, 02 AGO - Un giovane pastore, originario del Burkina Faso, ha perso il suo "compagno di lavoro": un cucciolo di border collie che lo aiutava a governare le pecore in alpeggio, nella zona dei laghi di Robourent. Succede nel pascoli in alta valle Stura, nel Comune di Argentera (Cuneo), quasi al confine con la Francia dopo il colle della Maddalena. Così un'escursionista, oggi (martedì 2 agosto) ha pubblicato un appello su Facebook su una nota pagina con 85 mila iscritti dove si postano foto e video delle alpi cuneesi. Nel suo appello, condiviso centinaia di volte in poche ore, scrive: "Essendo un cucciolo posso capire che abbia seguito alcuni turisti: capita spesso che i cani dei pastori li seguano in cerca di cibo e coccole, ma non sono mai abbandonati e ai pastori servono per il loro lavoro. Chi lo avesse preso con sé è pregato di restituirlo". Sono seguiti alcune decine di commenti, poi disabilitati dall'autore del post, dove c'è chi scrive: "Hanno visto il cane seguire dei turisti che sono scesi dal versante italiano".

