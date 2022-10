Cybersecurity:Porto Trieste scudo con tecnologia quantistica

TRIESTE, 18 OTT - Telecomunicazioni a prova di hacker che, grazie alla tecnologia quantistica, corrono su fibra ottica cablata sull'oleodotto gestito dalla Siot, raggiungendo, come fa il porto di Trieste, tutte i principali snodi europei. Questo è l'obiettivo a lungo termine del Momerandum of Understanding (MoU) siglato oggi a Trieste tra Siot, società che nel porto di Trieste gestisce l'Oleodotto Transalpino, Telsy (Gruppo Tim) specializzata nel campo della cybersecurity, e Quantum Telecommunications Italy (Qti) una spin-off dell'Istituto Nazionale di Ottica del Cnr. L'ha spiegato il presidente dell'autorità portuale, Zeno D'Agostino, a margine del workshop durante il quale è stato presentato il MoU, sull'applicazione alla logistica portuale dei sistemi di crittografia quantistica (Qkd). "Vogliamo applicare il modello Trieste alle telecomunicazioni quantistiche: abbiamo dimostrato che con un network intermodale dall'Adriatico si raggiungono tutte le parti più importanti del mercato europeo. La stessa cosa ora si vuole replicare a livello di cavi sottomarini, usando l'infrastruttura dell'oleodotto per il cablaggio della fibra su cui corrono le informazioni quantistiche. Il valore viaggia soprattutto a livello di dati. Un porto vuole gestire anche ciò che sta sotto i mari, non solo sopra", ha affermato D'Agostino, sottolineando l'entità della sfida. "Nessuno è mai riuscito a portare un cavo sottomarino in fondo all'Adriatico". Il workshop si è tenuto nel Palazzo della Regione Fvg a Trieste. Questa intesa rende operativa la convenzione quadro sul tema delle comunicazioni quantistiche applicate alla logistica tra Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e università e centri di ricerca del territorio presentata a luglio scorso.

