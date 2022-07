Cybersicurezza: siglata intesa Porto Trieste-enti ricerca

TRIESTE, 14 LUG - È stata siglata oggi una convenzione quadro tra autorità portuale di Trieste, Sissa, università di Trieste, Area science park e Consiglio nazionale della ricerca (Cnr) per sviluppare nel porto nuovi sistemi di comunicazione quantistica. Si tratta di un modo per aumentare il livello di cybersicurezza. Il sistema di trasporto dati della meccanica quantistica, è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa, avviene attraverso fotoni. Questi sono attaccabili da eventuali hacker, ma una manomissione lascia evidenti tracce, elemento che scoraggia gli attacchi informatici. "Oggi il porto è un sistema totalmente digitale. C'è necessità di sicurezza dei dati. La comunicazione quantistica è il futuro. Il porto diventerà un hub tecnologico; la presenza a Trieste di importanti centri di ricerca non fa che favorirlo", ha affermato il Presidente Zeno D'Agostino. Soddisfazione è stata espressa dagli enti di ricerca per questo progetto di sviluppo tecnologico che "diventerà modello per l'Italia e l'Europa". Ne è convinto il rettore dell'Università degli Studi di Trieste Roberto Di Lenarda, che ha sottolineato come l'ateneo sarà anche centro del "partenariato Pnrr su Scienze e Tecnologie Quantistiche e nella costruzione dell'infrastruttura europea di comunicazione quantistica EuroQCI". Pure il Cnr darà un importante apporto a un progetto che "rappresenta un'ambiziosa sfida per gli obiettivi strategici nazionali", come ha spiegato Stefano Fabris, Direttore dell'Istituto Officina dei Materiali: "Il Cnr coordina la partecipazione italiana alla QuantumFlagship Europea, è un punto di ricferimento nel campo della comunicazione quantistica"

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA