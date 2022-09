Da Immobile a Kumbulla, stelle in campo per il gol della pace

ROMA, 29 SET - Con la benedizione di Papa Francesco, stelle del calcio del calibro di Ciro Immobile, Marash Kumbulla, Ciro Ferrara scenderanno in campo per una speciale partita per la pace il prossimo 14 novembre a Roma. L'evento, dal titolo, "We play for peace" è una iniziativa benefica che si terrà allo stadio Olimpico a beneficio della fondazione pontificia "Scholas Occurrentes". "Questa edizione - ha spiegato il direttore di Scholas Josè Maria del Corral -sarà molto speciale sentita sia per l'urgenza di un appello per la pace che porterà ad una partecipazione di giocatori mai vista prima, sia perché sarà l'occasione per ricordare e celebrare Diego Armando Maradona che nelle precedenti edizioni ha supportato e partecipato alla partita ed è stato capitano della squadra di Scholas". L'evento riceverà da Papa Francesco la benedizione del Pallone della pace e dell'ulivo, simbolo dell'iniziativa e della pace nel mondo e nelle intenzioni degli organizzatori, sarà l'anticamera della Coppa nel mondo in Qatar. Tra i calciatori e gli allenatori che hanno sostenuto l'iniziativa Lionel Messi, Paolo Dybala, Luis Suárez, José Mourinho, Ronaldinho, Dani Alves, Gianluigi Buffon, Angel di Maria, Ivan Rakitić, Maxi Rodriguez. L'evento ha ottenuto il patrocinio del Coni, della federazione italiana gioco calcio, della Lega nazionale professionisti serie A e altri sostegni che si aggiungeranno all'evento come quelli del Comune di Roma e della Regione Lazio Alla presentazione della partita nella sede della Radio vaticana, particolarmente emozionato Ciro Immobile che ai giornalisti ha confidato: "Papa Francesco? Sì l'ho incontrato, la cosa più bella che mi ha detto è stata la benedizione per il mio quarto figlio".

