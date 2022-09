Dall'oro agli Europei di nuoto ad Area X

TORINO, 22 SET - Dal gradino più alto del podio degli Europei di Roma ad Area X per parlare di talento, dedizione, passione e protezione. E' il nuotatore azzurro Alberto Razzetti, reduce dai successi al Foro Italico e già proiettato ai prossimi traguardi mondiali, il protagonista della quarta puntata della seconda stagione di 'Protezione e Sport', il talk con i campioni sportivi promosso da Area X, il primo spazio esperienziale dedicato alla cultura della protezione realizzato da Intesa Sanpaolo Assicura nel centro di Torino, L'appuntamento è per venerdì 23 settembre alle ore 12, in streaming su areax.info e su ANSA.it. Il giovane nuotatore dialogherà con la giornalista Lia Capizzi parlando di nuoto, valori dello sport e della protezione, dentro e fuori dalla piscina.

