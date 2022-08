Dazn nel mirino per i disservizi durante le dirette, si scusa con gli utenti e promette indennizzi

Dazn nel mirino per i numerosi disservizi lamentati dagli utenti in occasione della prima giornata del campionato di Serie A. L'Agcom è intervenuta chiedendo alla piattaforma di streaming "chiarimenti urgenti" e "di provvedere celermente a erogare gli indennizzi previsti dall’ultima delibera dell’Autorità". Dazn si scusa "profondamente" con gli abbonati ed assicura che si è trattato di un "evento eccezionale" e che i suoi tecnici sono al lavoro per una soluzione definitiva. Inoltre annuncia indennizzi "nel rispetto delle regole".

La Lega Calcio di Serie A ha inviato a Dazn una lettera nella quale lamenta un "pregiudizio e danno irreparabile" e intima di specificare entro oggi «come intende porre in essere ogni idonea azione per far si che i problemi tecnici vengano risolti».

La Lega Calcio, nella propria missiva inviata a Dazn, sottolinea che «le rassicurazioni da voi ricevute in vista dell’avvio del campionato con la vostra comunicazione del 2 agosto si sono dimostrate del tutte insufficienti e ci troviamo, ancora una volta, costretti a chiedervi conto dei gravissimi disservizi che hanno danneggiato la visione degli eventi da parte di numerosi utenti durante la prima giornata di campionato».

«E' di tutta evidenza - prosegue la Lega, nella lettera - che, quanto accaduto, riveste assoluta gravità e determina per la Lega e le società associate pregiudizio e danno irreparabile, anche sotto il profilo dell’immagine, oggettivamente lesa dalle notizie diffuse fin dalla serata di ieri dagli organi d’informazione e dai social media, trattandosi di eventi in diretta, non ripetibili, che si consumano in via definitiva al termine della gara».

«Danno ulteriormente aggravato - sottolinea - dalla circostanza che si era materializzato già nella prima stagione sportiva e si è oggi ripetuto all’inizio della seconda stagione sportiva (delle tre) previste dal contratto di licenza. Vi intimiamo, pertanto, a fornirci dettagliate spiegazioni relativamente alla natura dei disservizi occorsi, alle numeriche degli utenti impattati nonché specificarci, a stretto giro, le misure che adotterete, con effetto immediato, per risolvere i disservizi accaduti ed evitare il ripetersi di fenomeni di malfunzionamento di siffatta gravità, al fine di garantire la qualità del servizio offerto agli abbonati come tassativamente richiesta dalle obbligazioni stabilite a vostro carico dal contratto di licenza, che richiamiamo integralmente».

Ieri dopo le partite sui social era partita la forte protesta dei tifosi, inferociti anche per l’aumento del prezzo di abbonamento. A poco sono servite le scuse di Dazn e l'indicazione di una via alternativa al collegamento via tv: le stories di Instagram, con link dedicati

«Se stai riscontrando dei problemi di accesso, utilizza il link nelle Instagram stories per vedere Salernitana-Roma e Spezia-Empoli», l’avviso di Dazn che forniva un escamotage per aggirare i disservizi che sono tornati a far capolino sulla diretta della Serie A.

Quando stavano per cominciare le due partite odierne della fascia serale valide per la prima giornata, la Ott che detiene l'esclusiva del massimo campionato aveva diffuso una nota via Instagram: «Alcuni utenti stanno attualmente riscontrando problemi di accesso sulla nostra piattaforma. Stiamo lavorando duramente per trovare il prima possibile una soluzione e ci scusiamo per l’inconveniente». Poi, evidemente, a primo tempo in corso i problemi non erano risolti, ed è arrivato un altro avviso di Dazn.

L’avviso con scuse di Dazn, con la segnalazione di una via alternativa per guardare le partite della prima giornata, non hanno placato le proteste via social dei tifosi. Su twitter, con l'hashtag Dazndown, molti segnalavano problemi a macchia di leopardo anche sulle partite del pomeriggio, Fiorentina-Cremonese e Lazio-Bologna.

Gli utenti attaccano duramente la Ott, sottolineando che all’aumento delle quota di abbonamento si aggiunge il ripetersi dei problemi di visione già riscontrati in passato.

