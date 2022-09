Delfini tra i bagnanti nel mare di Civitanova Marche

ANCONA, 11 SET - I delfini nuotano tra i bagnanti nel mare di Civitanova Marche (Macerata). Alcuni esemplari, in questi giorni, sono stati ripresi con gli smartphone a poche decine di metri dalla spiaggia. Sembrano completamente a loro agio, tanto da muoversi con disinvoltura tra le persone che fanno il bagno e tra canoe e pedalò. Uno spettacolo che ha suscitato stupore e felicità, sia negli adulti che nei bambini. "È motivo di orgoglio avere i delfini nelle nostre acque, perché significa che il nostro è un mare pulito", commenta con l'ANSA il sindaco di Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica. "Nelle ultime settimane - aggiunge - più volte sono stati avvistati nella zona a ridosso del porto e si sono lasciati ammirare anche dai bagnanti, tanto che molti si sono ritrovati a nuotare proprio a pochi metri da questi magnifici esemplari". Il sindaco ricorda che negli ultimi anni "più volte i delfini si sono affacciati nelle nostre acque, da un paio di stagioni a questa parte in maniera assai assidua. Questo - conclude - ci deve sempre più indurre a salvaguardare il nostro mare con buone pratiche e con tutti gli accorgimenti necessari per eliminare al massimo scarichi pericolosi per l'ambiente".

