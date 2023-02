Delmastro a pm, 'nessuna rivelazione, atto non secretato'

ROMA, 17 FEB - Nessuna rivelazione e l'atto non era secretato. E' quanto avrebbe sostanzialmente detto il sottosegretario Andrea Delmastro nel corso dell'interrogatorio svolto davanti ai pm di Roma nell'ambito dell'indagine che lo vede indagato per rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio per la vicenda relativa all'intervento alla Camera del vicepresidente del Copasir Giovanni Donzelli sulla vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito. In base a quanto si apprende Delmastro, difeso dall'avvocato Giuseppe Valentino, ha risposto a tutte le domande del procuratore Francesco Lo Voi al quale ha annunciato che a breve depositerà una memoria.

