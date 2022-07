Dentista incendia palestra della ex, condanna a oltre 7 anni

MILANO, 21 LUG - E' stata condannata per incendio, tentato incendio aggravato e attentato alla sicurezza di impianti di energia una coppia, lui dentista di 67 anni a una pena di 7 anni e 8 mesi, lei pensionata di 64 anni a una pena di 6 anni e 4 mesi, nel processo con rito abbreviato con al centro due roghi che i due avrebbero appiccato, tra maggio e giugno dell'anno scorso, in un complesso a Buccinasco, nel Milanese, che ospitava al piano terra una palestra e al piano superiore un centro pilates. La sentenza è stata emessa dal gup di Milano Livio Cristofano a seguito dell'inchiesta dei carabinieri e del pm Marina Petruzzella (aveva chiesto due condanne a 12 anni). Il movente sarebbe stato la "gelosia" e la "vendetta" contro la titolare del centro che "dopo una lunga relazione - si legge nel capo di imputazione - aveva lasciato" il dentista. Donna che la nuova fidanzata e complice "da anni viveva come sua rivale". La titolare del centro fitness e suo marito, assistiti come parti civili dall'avvocato Armando Simbari, hanno ottenuto provvisionali di risarcimento a carico degli imputati per circa 78mila euro. Una provvisionale da 100mila euro è andata anche alla compagnia assicurativa. Nel frattempo, dopo che la palestra e il centro erano stati distrutti, la titolare e il marito sono riusciti con fatica in questi mesi a rimettere in piedi l'attività.

