Diciotto ricoverati in meno negli ospedali dell'Umbria

PERUGIA, 21 APR - Diciotto ricoverati Covid in meno negli ospedali dell'Umbria, ora 253, cinque dei quali, uno in più, nelle rianimazioni nell'ultimo giorno. Nel quale non si registrano altri morti, mentre i nuovi casi sono 1.483 e i guariti 1.169. Emerge dai dati della Regione. Registrata una risalita degli attualmente positivi al virus, ora 12.301, 314 in più. Sono stati analizzati 8.764 tra tamponi molecolari e test antigenici, con un tasso di positività del 16,9 per cento mentre era 15,5 mercoledì e 15,3 lo stesso giorno della scorsa settimana.

