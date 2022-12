Difensore, Cospito sta male, ha perso 35 chili

ROMA, 30 DIC - Peggiorano le condizioni di salute di Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame da due mesi per protestare contro il regime del 41 bis disposto a suo carico per 4 anni. In base a quanto riferisce il suo difensore, l'avvocato Flavio Rossi Albertini, Cospito, che è detenuto a Sassari, ha "attualmente perso 35 kg e ha avuto un preoccupante calo di potassio, necessario per il corretto funzionamento dei muscoli involontari tra cui il cuore. I medici, allarmati dal peggioramento, gli hanno somministrato degli integratori specifici".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA