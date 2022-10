Dipendenti Ama rubavano carburante dai mezzi, 7 arresti

ROMA, 06 OTT - Sono accusati di avere rubato carburante dai mezzi di servizio dell'Ama, municipalizzata dei rifiuti di Roma e di averlo poi rivenduto. Per questo i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito misure cautelare in carcere, disposte dal gip su richiesta dei pm capitolini, nei confronti di 7 soggetti, di cui 4 incaricati di pubblico servizio dipendenti Ama, indagati per associazione a delinquere finalizzata al peculato in relazione alla sottrazione di carburante da automezzi impiegati per il servizio di igiene urbana.

