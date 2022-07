Domani disinnesco bomba a Bolzano,sgombero per 4.400 persone

BOLZANO, 16 LUG - Sono 4.383 gli abitanti della "zona rossa" di Bolzano interessata domani dalle operazioni di disinnesco della bomba d'aereo di fabbricazione americana risalente alla Seconda Guerra Mondiale rinvenuta lo scorso primo luglio durante scavi in via Alto Adige nell'ambito del cantiere WaltherPark. Come stabilisce l'ordinanza del sindaco, Renzo Caramaschi, entro le ore 8.45, dovranno temporaneamente lasciare le proprie abitazioni. Si tratta di coloro che abitano in un raggio di 468 metri dal luogo di ritrovamento dell'ordigno. Sia l'inizio delle operazioni, a cura del Genio militare (2° Reggimento Genio guastatori Alpino di Trento - Brigata Julia), che la conclusione, prevista entro le 12.00 circa, saranno segnalate dal suono delle sirene della protezione civile. Sarà interrotta la circolazione dei treni, chiusa la stazione ferroviaria e chiusa la Ss12 dalla galleria del Virgolo (lato via Claudia Augusta) a ponte Campiglio. Nessuna ripercussione sulla viabilità dell'Autostrada del Brennero. L'erogazione dell'energia elettrica sarà sospesa dalle 9.00 fino a fine operazioni in un'area di 250 metri dalla bomba. Come avvenuto in precedenti occasioni, il comune mette a disposizione il Palasport di via Resia per i cittadini evacuati che potranno attendere la conclusione delle operazioni di disinnesco. La Sasa mette a disposizione un'ultima corsa speciale dalla "zona rossa" al Palasport di via Resia con partenza alle 9.05 da piazza Stazione. Le persone Covid-positive o in quarantena fiduciaria della "zona rossa" potranno recarsi in un' apposita struttura che sarà comunicata a breve o autonomamente o prenotando un accompagnamento al numero unico di Croce Rossa e Croce Bianca entro le ore 12.00 di venerdì 15 luglio.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA