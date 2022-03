Domani visita Mattarella a Trieste, tre gli appuntamenti

TRIESTE, 27 MAR - Domani il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà nuovamente in visita a Trieste. La giornata prevede tre appuntamenti, il primo alle ore 10.15 al Palazzo del Governo, per il trasferimento dell'edificio già Narodni dom dall'Università degli Studi di Trieste alla Fondazione Narodni dom. Subito dopo il Capo dello Stato si trasferirà all'Università degli studi, per la Cerimonia d'inaugurazione dell'anno accademico 2021/2022, in occasione del 98/o anno dalla fondazione. L'evento è previsto alle ore 11.00, al Campus di Piazzale Europa e sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube dell'Ateneo. Interverranno il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, il Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, il Rettore Roberto Di Lenardo, che leggerà una relazione, un rappresentante degli studenti e uno del personale amministrativo. La prolusione della professoressa Sara Renata Francesca Marceglia concluderà la cerimonia. Il Capo dello Stato, alle 12.20, farà inoltre una visita all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ITIS, ente pubblico autonomo, moderno centro di servizi dove gli anziani possono trovare servizi legati alla loro età con diversi livelli essenziali di assistenza. All' Itis risiedono fino a 411 anziani e vi lavorano 500 operatori tra dipendenti aziendali e di due cooperative sociali. Il Presidente Mattarella incontrerà nell'auditorium, alcuni ospiti ed operatori. L'Azienda è stata giudicata recentemente per qualità dei servizi e degli spazi la seconda miglior struttura per anziani europea. Nell' edificio ha sede una facoltà dell'Università e un'importante pinacoteca di opere classiche e contemporanee, e vi si organizza una rassegna cinematografica con film sul tema dell'età avanzata.

