Donna morta a Merano, attesa per l'autopsia

BOLZANO, 20 FEB - Solo l'autopsia, prevista per domani pomeriggio, potrà sciogliere gli ultimi dubbi sulla morte di Sigrid Groeber, la 39enne deceduta sabato notte poco dopo il suo ricovero all'ospedale di Merano. La donna è arrivata in pronto soccorso con gravissime lesioni multiple. Secondo il compagno Alexander Gruber, il custode 55enne della scuola alberghiera Kaiserhof di Merano, la donna sarebbe caduta dalle scale. Sarà compito dell'anatomopatologo stabilire se invece si è trattato di una morte violenta. Gruber, dopo aver appreso la notizia del decesso della donna, ha subito un crollo e attualmente è in osservazione nel reparto di psichiatria a Merano. Attualmente, apprende l'ANSA, è impossibilitato a essere ascoltato dagli inquirenti. In giornata, dice la primaria del reparto Verena Perwanger al quotidiano Dolomiten, sarà deciso in merito ad un suo eventuale effettivo ricovero. Il 55enne da mezz'anno lavorava come custode nella scuola alberghiera ed occupava un appartamento di servizio al suo interno.

